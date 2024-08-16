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Родные убитого Павла Федосеева обжалуют приговор Хачатуру Тарханяну

Родные убитого Павла Федосеева обжалуют приговор Хачатуру Тарханяну

За убийство ивановского чиновника Тарханян осужден на 13,5 лет строгого режима.15 августа Фрунзенский суд Иванова вынес приговор по громкому делу Хачатура Тарханяна.

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