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Татарстан: Марафон «Узнай Россию» в Одноклассниках

Татарстан: Марафон «Узнай Россию» в Одноклассниках

Объявляем марафон, посвященный республике, на нашей страничке в ОК! А вы знаете, что в метро Казани можно увидеть мифического дракона Зиланта и героев татарских сказок?  29 октября пьем чай, едим чак-чак и целый день рассказываем о гостеприимном (и вкусном) Татарстане! Следите за публикациями на платформе Одноклассники по тегу #татарстан_узнайроссию! .

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