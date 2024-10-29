Татарстан: Марафон «Узнай Россию» в Одноклассниках

Объявляем марафон, посвященный республике, на нашей страничке в ОК! А вы знаете, что в метро Казани можно увидеть мифического дракона Зиланта и героев татарских сказок? 29 октября пьем чай, едим чак-чак и целый день рассказываем о гостеприимном (и вкусном) Татарстане! Следите за публикациями на платформе Одноклассники по тегу #татарстан_узнайроссию! .