Евросоюз начал мстить России за удары по Киеву

Юрий Астахов Европодонки откровенно говорят о подготовке к войне с РФ в 2038...39 г. А в 1941 тоже долго жевали сопли, говорили "провокация". Не повторить бы...

Владимир Морж Все дроны завезены на левобережье и оттуда летят на Россию. Почему не взорваны до сих пор мосты через Днепр?