Евросоюз впервые ввел новые санкции против России с формулировкой «за удары по Киеву». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.
Евросоюз начал мстить России за удары по Киеву
Комментарии
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Юрий Астахов
Европодонки откровенно говорят о подготовке к войне с РФ в 2038...39 г. А в 1941 тоже долго жевали сопли, говорили "провокация". Не повторить бы...
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1 м.
Владимир Морж
Все дроны завезены на левобережье и оттуда летят на Россию. Почему не взорваны до сих пор мосты через Днепр?
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1 м.
ВМ
Владимир Моргунов
дебилизм в квадрате (угадайте-чей) рои лидеров ЕС в Киеве, спокойно без напряжения, комфортно ?? Доказательства ПОДЛОГО ДОГОВОРНЯКА-НЕ ТРОГАТЬ ???????
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1 м.
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