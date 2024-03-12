На улице Пролетарской в Тамбове перевернулась иномарка

В центре Тамбова перевернулась иномарка. Авария произошла на улице Пролетарской. Как стало известно, водитель автомобиля "Honda" вышел на обгон и, заметив встречную машину, дёрнул руль в обратном направлении, стремясь попасть на свою полосу.
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