ВСУ штурмуют женскую колонию в Малой Локне Курской области: новости СВО на утро 24 августа

На этом фоне Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ за все время ведения боев в Курской области. ВСУ штурмуют женскую колонию в Малой Локне Курской области В настоящее время проходят ожесточенные бои в селе Малая Локня Курской области.
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