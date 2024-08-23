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ВСУ штурмуют женскую колонию в Малой Локне Курской области: новости СВО на утро 24 августа

ВСУ штурмуют женскую колонию в Малой Локне Курской области: новости СВО на утро 24 августа

На этом фоне Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ за все время ведения боев в Курской области. ВСУ штурмуют женскую колонию в Малой Локне Курской области В настоящее время проходят ожесточенные бои в селе Малая Локня Курской области.

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Комментарии
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Maxim
Так до общественного туалета дойдёт..
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