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Татар-информ

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Россиянам назвали условие, при котором не стоит брать кредит

Россиянам назвали условие, при котором не стоит брать кредит

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Не стоит оформлять кредит, если человек не уверен, что сможет его погасить за счет своего дохода, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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