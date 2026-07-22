Безуглая: Зеленский запустил президентскую кампанию Фёдорова

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что решение Владимира Зеленского снять Михаила Фёдорова с поста главы Минобороны Украины парадоксальным образом сыграло против него самого и фактически дало старт предвыборной гонке его бывшего соратника.