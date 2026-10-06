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Где в ЦФО цены на бензин выросли сильнее с начала топливной «лихорадки»?

Где в ЦФО цены на бензин выросли сильнее с начала топливной «лихорадки»?

Летние каникулы для российских водителей обернулись в том числе жаркими поисками бензина и частичной отменой долгожданных отпусков.

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