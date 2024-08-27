"Умскул": 20% преподавателей в России использует нейросети для работы

Каждый пятый преподаватель в России активно использует нейросети в своей работе. Об этом "Газете.Ru" стало известно из исследования, проведенного образовательной онлайн-платформой "Умскул" совместно с исследовательским центром "Позиция".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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