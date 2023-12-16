"Травля, концерт в Киеве, стычка с охраной Матвиенко": Певец Шаман вновь оказался в центре скандала

Интересная жизнь с Vera Star Фото: romanticcollection.ru Последнее время вокруг Ярослава Дронова, более известного российскому зрителю под псевдонимом SHAMAN, бурлят нешуточные страсти, но к сожалению по большей части они носят скорее негативный характер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии