Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Травля, концерт в Киеве, стычка с охраной Матвиенко": Певец Шаман вновь оказался в центре скандала

"Травля, концерт в Киеве, стычка с охраной Матвиенко": Певец Шаман вновь оказался в центре скандала

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Комментарии
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Андрей
Против Шамана вся сволота поднялась , значит парень всё делает правильно и песни его бьют в точку!
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11 час.

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