В Тарко-Сале ЯНАО провели акцию по высадке деревьев в память о героях ВОВ

Тарко-Сале в четвертый раз присоединился к международной акции «Сад памяти». В честь героев Великой Отечественной войны горожане высадили 500 саженцев хвойных деревьев, сообщили в администрации Пуровского райна.
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