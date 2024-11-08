США сделали для себя исключение в финансовых санкциях против России

США частично ослабили санкции в отношении некоторых российских банков, сообщает РИА Новости. Однако официальная позиция Вашингтона остается неизменной в намерении изолировать Россию от западной финансовой системы.
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