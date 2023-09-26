Защитники «Торпедо» 20 секунд делали передачи у себя в зоне на месте и без продвижения. Ларионов сказал: «Если соперник не атакует, нам нет смысла делать ошибки»

«Торпедо» победило «Витязь» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. На 13-й минуте в третьем периоде при счете 4:1 произошел следующий эпизод: защитники нижегородцев Богдан Конюшков и Даниил Бокун в течение 20 секунд делали друг другу передачи в своей зоне, находясь на одном месте, без катания и какого-либо продвижения вперед – хоккеисты «Витязя» их не прессинговали.
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