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Зеленский назвал сегодняшнюю беспилотную атаку ВСУ ответом на российские массированные удары

Зеленский назвал сегодняшнюю беспилотную атаку ВСУ ответом на российские массированные удары

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