НАТО активировало военную технику после падения ракеты в Польше

Силы НАТО были приведены в готовность после падения ракеты на территорию Польши. Для противодействия воздушной угрозе союз активировал истребители, самолет-заправщик, польский самолет с системой раннего предупреждения и вертолет.
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