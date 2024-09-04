Песков рассказал, как ордер МУС влияет на международные связи с Россией

История с ордером Международного уголовного суда в отношении президента РФ не может и не будет ограничителем в развитии отношений России с другими странами, заявил на полях Восточного экономического форума пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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