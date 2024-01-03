Что общего между Максом Ферстаппеном и Лионелем Месси?Getty Images / Red Bull Content PoolБывший главный тренер футбольного клуба «Барселона» Рональд Куман назвал качества, в которых похожи его соотечественник Макс Ферстаппен и знаменитый футболист Лионель Месси, с которым ему довелось поработать.