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В Батайске полицейские ищут неизвестного после стрельбы возле детской площадки

В Батайске полицейские ищут неизвестного после стрельбы возле детской площадки

Очевидцы сообщили, что он перепугал всю округу, заставив детей разбегаться по сторонам.В Батайске Ростовской области вечером 24 июня произошёл инцидент возле одного из многоквартирных домов на улице Воровского.

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