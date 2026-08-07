Очаги возгорания на складе Wildberries в Свердловской области локализованы

Большинство товаров на объекте Wildberries в Свердловской области не пострадало.Очаги возгорания на логистическом объекте Wildberries в Свердловской области локализованы, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).
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