Снижение на Мосбирже и Уолл-стрит. Обзор финансового рынка от 3 февраля

Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели продемонстрировали снижение. Между тем американские фондовые индексы резко снижаются на новостях о введении пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 3 февраля.