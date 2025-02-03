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Снижение на Мосбирже и Уолл-стрит. Обзор финансового рынка от 3 февраля

Снижение на Мосбирже и Уолл-стрит. Обзор финансового рынка от 3 февраля

Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели продемонстрировали снижение. Между тем американские фондовые индексы резко снижаются на новостях о введении пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 3 февраля.

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