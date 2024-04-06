Как и почему бандиты сумели заполучить русское гражданство?

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МИГРАНТОВ – ГОСИЗМЕНА: КТО СНАБДИЛ УБИЙЦ-ТЕРРОРИСТОВ РУССКИМИ ПАСПОРТАМИ С начала апреля в Дагестане, Москве, Омске и Екатеринбурге задержаны по крайней мере семь человек, которые прямо признались, что были соучастниками теракта в "Крокусе".