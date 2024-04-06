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Позитив для оптимистов

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  • Юрий Николаев
    Не понятно, а где наш СК?! Почему они не займутся в плотную этой ПАДАЛЬЮ абашиным?!!!Увы, не все мечта...
  • авдей НА
    как начали гнобить Россию русских с жидо комиссарского переворота так до сих пор это продолжаеться со всех трибун не ...Увы, не все мечта...
  • Е Ва
    и это...боролось с коррупцией и считало, что он не коррупционЭр ни разу, а просто...ворует))) и даже на это пофиг, во...На какие средства...

Как и почему бандиты сумели заполучить русское гражданство?

Как и почему бандиты сумели заполучить русское гражданство?

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МИГРАНТОВ – ГОСИЗМЕНА: КТО СНАБДИЛ УБИЙЦ-ТЕРРОРИСТОВ РУССКИМИ ПАСПОРТАМИ С начала апреля в Дагестане, Москве, Омске и Екатеринбурге задержаны по крайней мере семь человек, которые прямо признались, что были соучастниками теракта в "Крокусе".

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