Как и почему бандиты сумели заполучить русское гражданство?

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МИГРАНТОВ – ГОСИЗМЕНА: КТО СНАБДИЛ УБИЙЦ-ТЕРРОРИСТОВ РУССКИМИ ПАСПОРТАМИ С начала апреля в Дагестане, Москве, Омске и Екатеринбурге задержаны по крайней мере семь человек, которые прямо признались, что были соучастниками теракта в "Крокусе".
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