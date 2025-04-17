Ударный настрой: в Израиле обсуждают силовое решение ядерной проблемы Ирана

В Израиле рассматривают потенциальное применение силы в отношении Ирана. В кнессете поддерживается широкий консенсус касательно решительных действий против ядерной программы Исламской Республики, заявил «Известиям» его вице-спикер, депутат от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова.
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