Военное обозрение

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Захарова: Кеннеди-младшего в США будут травить из-за позиции по России

Захарова: Кеннеди-младшего в США будут травить из-за позиции по России

Занявшего позицию, неподдерживаемую значительной частью американской элиты в отношении России, племянника известного американского президента Джона Кеннеди Роберта Френсиса Кеннеди-младшего не оставят в покое, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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