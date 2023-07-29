Захарова: Кеннеди-младшего в США будут травить из-за позиции по России

Занявшего позицию, неподдерживаемую значительной частью американской элиты в отношении России, племянника известного американского президента Джона Кеннеди Роберта Френсиса Кеннеди-младшего не оставят в покое, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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