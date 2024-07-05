Бундесвер заключил с Airbus большой контракт на поставку спутников

Крупный контракт на сумму €2,1 млрд (200 млрд руб.) заключила с вооруженными силами Германии на сумму европейская аэрокосмическая компания Airbus, заявил представитель компании Михаэль Шеллхорн, 5 июля пишет журнал «Берлинский телеграф.
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