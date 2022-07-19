Путин проведет встречу с главами Ирана и Турции в Тегеране

Президент России Владимир Путин 19 июля с официальным визитом посетит Исламскую Республику Иран. Ожидается, что там российский лидер проведет двусторонние встречи с президентами Ирана - Сейидом Ибрахимом Раиси и Турции - Реджепом Тайипом Эрдоганом.