Настоящий отец Ленина: кто на самом деле им был

В годы советской власти многие факты из биографии Владимира Ленина старательно замалчивались. Например, скрывалось, что в жилах вождя мирового пролетариата текла еврейская и калмыцкая кровь (при этом сами родственники не видели в данной информации ничего компрометирующего).
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