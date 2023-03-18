Федеральное агентство новостей №1

7 048 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Это случайно не тот перец, чей брат недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за педофилию?Прокурор МУС сожа...
  • Влад Владимиров
    Похоже, что Германия в политике  быстрыми темпами мельчает... Ну, ничего... Скоро спустим с Олимпа всех её доморощенн...Канцлер ФРГ Шольц...
  • Влад Владимиров
    У пиндосов  никакого нет тут резона искать из-за этого приключения на  свою "полосатую" "пятую точку"... У них же ло...Обозреватель Хамм...

Оппозиция Германии обвинила Шольца в «потере связи с реальностью»

Оппозиция Германии обвинила Шольца в «потере связи с реальностью»

Немецкое издание T-online сообщает, что лидер оппозиционной партии «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц обвиняет правительство Германии в «разрыве связи с реальностью» на фоне речи федерального канцлера Олафа Шольца в начале марта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх