Оппозиция Германии обвинила Шольца в «потере связи с реальностью»

Немецкое издание T-online сообщает, что лидер оппозиционной партии «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц обвиняет правительство Германии в «разрыве связи с реальностью» на фоне речи федерального канцлера Олафа Шольца в начале марта.