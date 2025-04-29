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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Исинбаева задолжала ФНС 1,1 млн рублей (SHOT)

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева имеет долг в размере 1,1 млн рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России.

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