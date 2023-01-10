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11 января: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

11 января: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

11 января – 11 день года, до Нового года осталось 354 дней. Узнать больше о памятных датах, которые отмечают сегодня и об их роли в истории России и Тульской области можно в подборке Тульской службы новостей Приметы • День Иосифа или Страшной день • Погода в этот день предскажет весну • Яркие и мерцающие звезды — к морозу Родились в этот день • 1833 – русский художник-пейзажист Михаил Клодт • 1912 – народный артист РСФСР Леонид Галлис • 1943 – актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Нина Корниенко • 1972 – российский телеведущий Андрей Малахов • 1972 – советский и российский актёр Константин Хабенский 11 января: праздники в России • Международный день &quot;Спасибо&quot; • Международный день равенства на работе • Всемирный день скетчноутинга • День кофейных грез • День тайного приятеля 11 января в истории России • 1700 – в России вместо византийского календаря введён юлианский календарь.

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