Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Американский эксперт: Парк бомбардировщиков ВВС США сильно сократился, но они способны выполнять миссии по всему миру

Американский эксперт: Парк бомбардировщиков ВВС США сильно сократился, но они способны выполнять миссии по всему миру

Американский эксперт, старший редактор онлайн-издания 19FortyFive Питер Сучиу утверждает, что хотя парк дальних бомбардировщиков ВВС США сейчас самый маленький со времен окончания холодной войны, американские самолеты демонстрируют свое присутствие по всему миру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх