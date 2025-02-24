Кассовые сборы фильма “Капитан Америка 4” во второй уик-энд обвалились на 68% – это третий худший результат в MCUАналитическое агентство Box Office Mojo поделилось кассовыми сборами фильма “Капитан Америка: Дивный новый мир” за второй уик-энд.