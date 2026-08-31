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Атеросклероз обнаружили у каждого 13-го человека в возрасте от 18 до 29 лет

Атеросклероз обнаружили у каждого 13-го человека в возрасте от 18 до 29 лет

Атеросклероз может годами развиваться без симптомов и постепенно повреждать стенки артерий. Со временем это повышает риски инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

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