В Актау зафиксированы самые высокие цены на вареную колбасу

За январь–июнь текущего года в Казахстане произвели 32,8 тыс. тонн колбас и аналогичных изделий из мяса, мясных субпродуктов или крови животных — на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2023-го, передают аналитики Energyprom.
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