Подольская и Пресняков рассказали про мысли о переезде за границу

Наталья Подольская и Владимир Пресняков уже больше десяти лет счастливы в браке. Они воспитывают двух общих сыновей – Ивана и Артемия, а также поддерживают теплые отношения со старшим ребенком музыканта от первого брака с Кристиной Орбакайте.