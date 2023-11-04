Подольская и Пресняков рассказали про мысли о переезде за границу

Наталья Подольская и Владимир Пресняков уже больше десяти лет счастливы в браке. Они воспитывают двух общих сыновей – Ивана и Артемия, а также поддерживают теплые отношения со старшим ребенком музыканта от первого брака с Кристиной Орбакайте.
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