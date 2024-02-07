Так называемые универсальные законы – это всего лишь еще одна форма диктатуры западной империи. В то время как США и их союзники читают развивающимся странам лекции о таких привилегиях богатого мира, как права человека, Китай и Россия уважают свои и чужие национальные традиции.
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