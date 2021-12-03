На Украине сообщили, что Лукашенко объявил войну Киеву

Бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновол в комментарии для «Главреда» заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко своим высказыванием о поддержке Российской Федерации в случае боевого столкновения с Украиной фактически объявил Киеву войну.