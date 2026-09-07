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В Москве стартовали XXI Летние спортивные игры «Роснефти»

В Москве стартовали XXI Летние спортивные игры «Роснефти»

В Москве стартовали XXI Летние спортивные игры «Роснефти». В них принимают участие 20 сильнейших сборных дочерних обществ компании со всей России.

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