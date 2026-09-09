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Татар-информ

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Спасал раненых и сам оказался «трехсотым»: история бойца СВО из Лениногорска

Спасал раненых и сам оказался «трехсотым»: история бойца СВО из Лениногорска

Житель Лениногорска Владимир Блажнов в сентябре 2024 года добровольно заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону специальной военной операции.

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