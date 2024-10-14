Тайны дневника: студент раскрывает шокирующую правду о своей разлюбившей девушке Юлия ЧинковаВ январе 2018 года мир потрясла шокирующая история, когда 19-летний студент Артем Исхаков опубликовал в социальных сетях жуткие подробности о том, как он убил свою бывшую возлюбленную Татьяну.