Рютте призвал Европу сосредоточиться на помощи Украине, а не «ныть» из-за Трампа

Руководитель нидерландского правительства Марк Рютте призвал Европу сосредоточиться на помощи Украине, а не «ныть» из-за Дональда Трампа, который может снова занять должность президента Соединенных Штатов.
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