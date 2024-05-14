Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Минздрав пояснил значение списка нежелательных лекарств для водителей

Минздрав пояснил значение списка нежелательных лекарств для водителей

Список лекарств, после употребления которых нежелательно садиться за руль, носит исключительно информационный характер, заявили в Минздраве России.

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