Удивительный и в то же время познавательный репортаж опубликован сегодня на целый разворот в британской The Times.
Англичанка гадит хохлам
Комментарии
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ВераНика
а чего это только Крым и Донбасс? вертайте назад все наши земли, а сами можете в Европу ехать - вы же туда так стремились, аж скакали от счастья.
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8 час.
Natalija Osminina
...“профессиональная армия” украины давно В земле". - В Украине. А НА Украину будет призываться молодежь, чтобы оказаться В Украине.
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3 час.
Александр Доливо
Наш уважаемый Главком однажды уже дал указание "Мочить, мочить и ещё раз мочить" где? Вы прекрасно знаете. Работайте, братья!
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2 час.
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