Англичанка гадит хохлам

ВераНика а чего это только Крым и Донбасс? вертайте назад все наши земли, а сами можете в Европу ехать - вы же туда так стремились, аж скакали от счастья.

Natalija Osminina ...“профессиональная армия” украины давно В земле". - В Украине. А НА Украину будет призываться молодежь, чтобы оказаться В Украине.