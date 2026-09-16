Танылган алып баручы Айдар Садыйков вафат булган. Бу хакта «Матбугат.ру» хәбәр итә. Ул күп еллар төрле туйлар, мәҗлесләр, иҗади чаралар алып барды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым