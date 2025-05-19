(Ебуржские депутаты уху похоже ели) ----------------------------------------------------------------------------------- Трудно поверить, но некоторым народным избранникам с Урала пришла в голову оригинальная мысль о том, на что надо тратить государственные деньги.
Учить детей мигрантов русскому языку бесплатно — так предложили в Екатеринбурге
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Надо чтобы дети мигрантов изучали русский язык в своих аулах!
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7 час.
Александр Котов
Лучше их отстреливать. Дешево и эффективно, пусть валят в свои аулы..
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4 час.
ВС
Волков Сергей Анатольевич
А кто из Вас назовёт центры в Узбекистане или Таджикистане, где русских детей бесплатно обучают местному языку? Сколько денег выделит местный бюджет на эти мероприятия? Меня терзают смутные сомнения, что они выделят хоть 10 сум. Почему мы должны выращивать новых абу-героев? Всех домой и пусть они там учат русский язык
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3 мин.
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