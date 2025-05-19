Учить детей мигрантов русскому языку бесплатно — так предложили в Екатеринбурге

ВС

Волков Сергей Анатольевич

А кто из Вас назовёт центры в Узбекистане или Таджикистане, где русских детей бесплатно обучают местному языку? Сколько денег выделит местный бюджет на эти мероприятия? Меня терзают смутные сомнения, что они выделят хоть 10 сум. Почему мы должны выращивать новых абу-героев? Всех домой и пусть они там учат русский язык