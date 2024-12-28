В Петербурге электродепо "Автово" готовят к капремонту

В Петербурге строится новая линия метрополитена — Красносельско-Калининская. В следующем году запланировано открытие первых двух ее станций, а обслуживать линию какое-то время будет электродепо «Автово» — старейшее в городе.
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