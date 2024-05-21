Экс-начальника департамента транспорта Новосибирска оставили под стражей

В отношении бывшего чиновника расследуется уголовное дело за превышение полномочий.В Новосибирске суд Дзержинского района продлил меру пресечения в отношении бывшего начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска Константина Васильева.
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