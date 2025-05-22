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Российские ученые создали высокоточный метод диагностики хронической сердечной недостаточности

Российские ученые создали высокоточный метод диагностики хронической сердечной недостаточности

Врачи кафедры госпитальной терапии №1 Сеченовского университета совместно с учеными Центра биофармацевтических технологий и метаболомного анализа Первого МГМУ разработали новый способ диагностики хронической сердечной недостаточности по анализу метаболомного профиля.

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