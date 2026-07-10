Политика Надеждина внесли в реестр иноагентов

Политик Борис Надеждин* внесён в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста России. Отмечается, что Надеждин принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов и организацией, деятельность которых в России признана нежелательной.
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