Советский портвейн. Почему в СССР напиток считался «бормотухой для бедных»

ВЖ

Виталий Желтяков

В середине семидесятых в Ленинграде мы ходили по проспекту Александровской Фермы через горбатый мост до Софийской, там налево (улицы как таковой еще не было и Купчино в той стороне еще не было). Там был завод "Арарат". Состав с цистернами, грунтовая дорога, вдоль которой на табуретках сидят тётки южной внешности, перед тёткой ящик, под ним ведро с вином, на ящике две-три полулитровые банки. У одной тётки Иверия, у другой Колхетти, у третьей еще какое-то. Выбирай, что хочешь. Даешь ей рубль, она зачерпывает из ведра вино, выпиваешь в сторонке, возвращаешь банку. Так вот, когда мы с пацанами впервые там оказались, мы просто обалдели, какие это, оказывается, вкусные вина. А когда все эти вина оказывались в бутылках в магазинах, это уже была откровенная бормотуха, вся почти на один вкус, кроме Молдавского Розового, которое вызывало рвотный рефлекс.