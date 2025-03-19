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Советский портвейн. Почему в СССР напиток считался «бормотухой для бедных»

Советский портвейн. Почему в СССР напиток считался «бормотухой для бедных»

Советский портвейн — напиток, о котором ходят легенды. Одни вспоминают его с теплотой, другие морщатся от одного упоминания.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
п из..шь..юмразь. О т советского вина  не ум ер никто, если не  перепивал  его сверх меры.
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9 час.
Владимир Алтайцев
на  90%  СЕЙЧАС  выпускают  дерьмо,да  ещё  и по  бешеным  ценам. Не  может фальшивый коньяк  Хеннесси стоить  8 тысяч  рублей
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9 час.
ВЖ
Виталий Желтяков
В середине семидесятых в Ленинграде мы ходили по проспекту Александровской Фермы через горбатый мост до Софийской, там налево (улицы как таковой еще не было и Купчино в той стороне еще не было). Там был завод &quot;Арарат&quot;. Состав с цистернами, грунтовая дорога, вдоль которой на табуретках сидят тётки южной внешности, перед тёткой ящик, под ним ведро с вином, на ящике две-три полулитровые банки. У одной тётки Иверия, у другой Колхетти, у третьей еще какое-то. Выбирай, что хочешь. Даешь ей рубль, она зачерпывает из ведра вино, выпиваешь в сторонке, возвращаешь банку. Так вот, когда мы с пацанами впервые там оказались, мы просто обалдели, какие это, оказывается, вкусные вина. А когда все эти вина оказывались в бутылках в магазинах, это уже была откровенная бормотуха, вся почти на один вкус, кроме Молдавского Розового, которое вызывало рвотный рефлекс.
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5 час.
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