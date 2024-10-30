Кросс-универсал Subaru Outback следующего поколения выехал на тесты

Всего за несколько недель до того, как стало известно о планах Subaru прекратить выпуск кросс-универсала Outback в Японии, зоркие глаза автомобилистов, вероятно, запечатлели на дорогах общего пользования его замену.
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